Page d'accueil

Malgré la crise du COVID , ce que l’on peut remarquer c’est que les acquéreurs sont toujours présents sur le marché de l'immobilier à Peprignan, que l’offre est toujours inférieure à la demande, et que les acheteurs finançables ou ceux pouvant payer comptant vont probablement réaliser des bonnes affaires en négociant au meilleur prix leur achat immobilier en cette période. Avant de prendre une décision concernant votre achat immobilier - par exemple concernant une vente appartement 4 pièces Perpignan - la prudence est de mise, mais quelques facteurs nous font dire qu’il va y avoir de bonnes affaires. N’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers qui pourra vous aiguiller jusqu’à la concrétisation de votre projet, que ce soit pour acquérir votre résidence principale ou investir. L’ensemble des biens que nous proposons sont à des prix « direct-promoteurs » et nous pouvons parfois avoir accès à des baisses de prix (comme un courtier avec une banque) que vous n’auriez pas eu en vous présentant directement dans la bulle de vente du promoteur. Les récentes élections, la baisse du taux de défiscalisation de la loi Scellier et Pinel, le contexte de la crise souveraine, et un certain attentisme dû à l’incertitude des prochaines mesures fiscales ont surement découragés quelques investisseurs pessimistes qui préfèrent patienter jusqu’à la rentrée. Pour pallier à ce contexte difficile les promoteurs ont consenti également des remises de prix parfois assez importante, et cette stratégie a été plutôt payante sur les mois de juin et juillet 2020.Alors que nous approchons à grands pas de la fin de l'année 2018, tous ceux qui suivent de près ou de loin l'actualité de la SEO ont déjà le regard tourné vers 2019… En effet 2018 n'aura pas été une année particulièrement riche en rebondissements en matière de techniques de référencement et nous ne pouvons qu'espérer que 2019 soit plus propice à de nouvelles avancées. Voici quelques tendances qui semblent se dessiner et qui pourront peut-être vous permettre de prendre le train en marche voire d’avoir une petite longueur d’avance sur vos concurrents… (et ça c’est toujours bon à prendre!)L’optimisation pour les réseaux sociaux pourraient bien incarner le renouveau de l’optimisation pour les moteurs de recherche…Si l’abréviation SMO ne vous dit rien alors il est essentiel de vous plonger activement dans l’actualité du référencement à travers les réseaux sociaux. SEO (Search Engine Optimization) versus SMO (Social Media Optimization), le combat semble de plus en plus inégal tant les réseaux sociaux tendent à se développer rapidement : leur popularité croît de manière exponentielle et assez spectaculaire. Si en 2018 l’optimisation pour les réseaux sociaux occupait pour la majorité d’entre nous une place “secondaire” dans nos activités de référencement, il va falloir changer nos habitudes en 2019 et considérer la SMO comme une activité au moins aussi importante que la SEO traditionnelle. Parmi les bonnes résolutions qui seraient extrêmement bénéfiques pour le référencement de nos sites, la première serait donc de créer des profiles crédibles sur les réseaux sociaux majeurs au sein desquels nous n’avons pas encore pris position. Ces profils nous permettront d’obtenir quelques backlinks de très bonne qualité qui influeront très positivement sur le positionnement de nos sites web dans les résultats de recherche en temps réel. Pour résumer, plus votre impact dans les réseaux sociaux sera important, plus vos perspectives de réussite en matière de SEO seront bonnes.Voici une autre tendance qui est déjà bien ancrée et qui va continuer à s’accentuer dans les mois qui viennent : éviter les pénalités dues à des temps de chargement trop lent ou a des problèmes d’optimisation On-Page tels que le duplicate content notamment mais également une utilisation abusive des meta-tags. En effet, il y a encore de très nombreux webmaster et/ou référenceurs qui privilégient l’optimisation SEO Off-Page au détriment de l’optimisation On-Page, or les pénalités pour des problèmes d’Optimisation On-Page vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères. Je vous recommande donc d’accorder au moins autant d’importance à l’optimisation On-Page de vos sites qu’à leur optimisation Off-Page. (un article sera prochainement rédigé sur ces 2 notions)Les smartphones se démocratisent à vitesse grand V et il est désormais quasi impossible de faire l’impasse dessus si l’on souhaite profiter de cet immense marché émergent. De plus en plus de personnes surfent quotidiennement avec leur mobile et offrir une version mobile optimisée de votre site sera clairement une manière très positive de vous démarquer de vos concurrents en 2019. Il va donc falloir se pencher sur l’optimisation SEO pour les mobiles en ciblant notamment l’application Google Mobile Search ainsi que son équivalent Adwords. Cette application connaît une évolution très rapide depuis quelques mois et cette tendance risque de nettement s’accentuer en 2019. source : www.referencement-sud.net

Bienvenue sur ce site qui fera la part belle à un domaine méconnu de la ville de Perpignan : son monde du web.

Y seront traitées ici les initiatives liées au domaine de l'Internet, qu'elles concernent : la presse et les médias locaux en ligne, le tourisme et son pendant le e-tourisme, les intiatives en matière de construction de territoire numérique, la formation web, le développement des entreprises dans le domaine des NTIC, le référencement, et même l'offre d'information en ligne (média, blogs, plate-formes et réseaux sociaux).

Largement de quoi remplir un blog/site...

--------------------------------------------

D'ailleurs pour commencer il faut constater l'absence de lieu emblématique de la culture numérique à Perpignan : Montpellier et Toulouse ont leurs "Cantine", dans les PO aucun lieu de convergences des forces numériques n'existe; que ce soit au niveau universitaire, entreprises ou associations voire collectivités locales. Seule une manifestation spécial arts numériques, le Tilt festival, a lieu chaque année au médiator, salle de spectacle ayant label ECM.

Mais tout commence par l'initiation aux NTIC : y a t-il des lieux et formations de la population à l'Internet et au multimédia ?

